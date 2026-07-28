Sénégal : le gouvernement compte «lever la suspension de toutes les amicales» d’étudiants

Au Sénégal, le 11 février 2026, lors d’une réunion d’urgence du conseil académique de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad), il a été décidé de «suspendre, à titre conservatoire et jusqu’à nouvel ordre, les amicales d’étudiants» pour «la sécurité des personnes et la préservation des biens dans l’espace universitaire», après le décès dans des violences policières de l’étudiant Abdoulaye Ba. Depuis lors, cette décision a été maintenue.



Cependant, au cours d’un déplacement à Fatick (centre), lundi 27 juillet, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Boubacar Camara, a annoncé, la levée prochaine de la suspension des amicales. «Nous allons lever la suspension de toutes les amicales, pour nous retrouver autour d’une table avec les représentants des étudiants. Le président de la République nous a demandé de faire en sorte que les étudiants puissent travailler dans d’excellentes conditions», a déclaré le ministre.



Il a aussi assuré que les parties vont travailler pour apaiser l’espace universitaire. «Pas de grève, pas de combat. On va prévenir l’ensemble des conflits et on trouvera des solutions», a-t-il dit, espérant que «tout le monde pourra aider à le faire».



Pour rappel, l'étudiant en médecine dentaire Abdoulaye Ba est décédé le 9 février 2026à la suite de graves affrontements impliquant les forces de l'ordre sur le campus. L'enquête a déterminé qu'il est décédé des suites d'une chute accidentelle du quatrième étage du campus social alors qu'il tentait de fuir, contredisant les affirmations selon lesquelles il aurait été battu ou torturé par la police. Quant aux étudiants, ils grevaient pour contester un système de réforme de leurs bourses, ainsi que le paiement des arriérés de bourses.