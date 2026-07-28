Equipe de France: Zinedine Zidane se dit «prêt pour relever le défi»

Sans grande surprise, ce mardi 28 juillet, la Fédération française de football (FFF) a présenté son nouveau sélectionneur, Zinédine Zidane, au cours d'une conférence de presse organisée au siège de l'association à Paris. Dans la foulée, l’ancien international a déclaré aux journalistes qu’il se sent «prêt pour relever le défi» qui l’attend.



«C'est une joie immense. Je suis heureux de ce qui m'arrive aujourd'hui, je n'ai pas d'autre mot. Je suis contenu, j'ai plein d'émotions en moi. Je suis prêt pour relever le défi (…) J'ai passé ces 4-5 années à attendre ce jour-là. Je suis ému, je suis tout excité, c'est quelque chose de fort pour moi, je suis heureux», s'est réjoui Zinedine Zidane.



L’ancien joueur et entraîneur du Real de Madrid s’est aussi projeté sur le style de jeu qu’il compte imprimer à l’équipe de France. «Le style, vous allez le voir bientôt. On aura le temps de penser à tout ça. Je suis animé par le jeu. J'ai été un numéro 10, ce qui m'anime, c'est de marquer des buts, il faut un équilibre bien sûr. J'ai vécu 25 ans en Espagne, vous savez ce que ça veut dire. Sur le terrain, j'étais un leader de terrain, je serai un leader par ce que j'ai fait. Je ne peux pas vous expliquer en deux mots comme ça», a-t-il annoncé, tout en saluant son prédécesseur Didier Deschamps, qui «a fait de grandes choses» pour la France.



«J'ai toujours regardé cette équipe de France comme supporter et comme futur sélectionneur en équipe de France, je n'ai pas pris un club pour cette raison. La seule chose que je voulais faire, c'était ça. Une fois que « DD » a pris sa décision, dès le lendemain, j'étais animé par cette envie d'être le suivant», a-t-il conclu.



Pour rappel, Zidane vient remplacer Didier Deschamps, qui aura passé 14 ans à la tête de l’équipe de France avec un palmarès exceptionnel dont une Coupe du monde remportée en 2018.