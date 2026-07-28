Grand Magal de Touba 2026 : des pluies et des orages annoncés du 31 juillet au 03 août

Alors que le Grand Magal de Touba doit avoir lieu le dimanche 02 août, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie annonce un épisode pluvio-orageux sur l’ensemble du territoire national. Selon le bulletin spécial couvrant la période du 31 juillet au 3 août 2026, des précipitations sont attendues sur la majeure partie du pays, y compris Touba et ses environs.



Dès la nuit du 31 juillet et jusqu’au 2 août, des activités pluvio-orageuses concerneront quasiment tout le Sénégal. Les régions du Sud comme Ziguinchor, Kolda et Sédhiou seront touchées, au même titre que l’Est avec Kédougou, Tambacounda et Matam. Au Centre, Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine sont concernées. Le Nord n’est pas épargné avec Linguère, Louga, Podor et Saint-Louis.



Face à ces conditions, plusieurs recommandations ont été formulées par l’Anacim. Les usagers de la route sont invités à la prudence sur les axes menant à Touba en raison de la visibilité réduite et des fortes pluies. Les pèlerins devront tenir compte de la météo pour planifier leurs déplacements durant le Magal. Pour les agriculteurs, il est conseillé de «poursuivre les semis tout en reportant le sarclo-binage à la prochaine accalmie, avec une attention particulière aux risques d’inondation des parcelles». Enfin, les habitants des zones à risque sont appelés à la vigilance, et les pêcheurs à consulter les bulletins avant toute sortie en mer.