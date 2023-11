Sénégal : le projet de budget 2024 du Ministère de l'Intérieur connaît une hausse de 17 milliards de FCFA

Le projet de budget 2024 du Ministère de l'Intérieur est arrêté à 237. 231. 350. 287 FCFA en Autorisations d'Engagement (AE) et à 197. 004.885.087 FCFA en Crédits de Paiement (CP). Ce budget connait une hausse de l'ordre environ de 17 milliards de FCFA en valeur absolue et 9,3% en valeur relative.



Par programme, ce projet de budget est réparti comme suit : Programme 1003: Pilotage, Coordination et Gestion administrative pour l'exercice 2024, les crédits de ce programme sont estimés à 6. 748. 168. 057 FCFA en AE et en CP.



Programme 2009: Sécurité publique pour l'exercice 2024, les crédits dudit programme sont évalués à 147. 162.717. 660 FCFA en AE et à 115. 154. 252. 460 FCFA en CP. Programme 2010: Sécurité civile pour l'exercice 2024, les crédits dédiés à ce programme sont arrêtés à 41. 412.855. 523 FCFA en AE et en CP. Programme 2011: Administration territoriale pour l'exercice 2024, les crédits alloués à ce programme sont estimés à 18. 422. 379. 847 FCFA en AE et en CP. Programme 2012: Gouvernance électorale pour l'exercice 2024, les crédits de ce programme sont évalués à 23. 145. 229. 200 FCFA en AE et à 14. 927. 229. 200 FCFA en CP. Programme 3003: Fonds de Lutte contre les Incendies pour l'exercice 2024, les crédits de ce programme sont estimés à 200. 000. 000 FCFA en AE et en CP. Programme 3010: Compte de Commerce Police Pour l'exercice 2024, les crédits dudit programme sont arrêtés à 140.000. 000 FCFA en AE et en CP.



Prenant la parole, le Ministre des Finances et du Budget à apporter des éclaircissements sur certaines interpellations spécifiques. Sur le projet de budget du ministère, il a informé que son augmentation, par rapport à l'année en cours, est de l'ordre environ de 17 milliards de FCFA en valeur absolue et 9,3% en valeur relative. Selon lui, deux raisons fondamentales justifient cette hausse. La première raison est relative à l'organisation de l'élection présidentielle de février 2024 et la seconde raison est inhérente au renforcement des crédits du Programme de construction et d'équipement de l'Administration territoriale.



À ce niveau, Monsieur le Ministre est revenu sur la particularité de ce projet de budget 2024 qui comprend deux Comptes spéciaux du Trésor. Il s'agit du Fonds de Lutte contre les Incendies dont les prévisions sont gagées sur la redevance que les communes doivent verser, à titre de participation, pour le fonctionnement du Service national de Lutte contre les Incendies, en application des dispositions du Code général des Collectivités territoriales (CGCT). Le second est le Compte de Commerce, prévu par le décret 2008-756 du 15 juillet 2008 réglementant les services rémunérés de la Police nationale qui a, d'ailleurs, suscité des interrogations de certains Commissaires.