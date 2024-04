Sénégal : les ministres sortant interdits de voyager avec leurs "passeports diplomatique"

Après avoir procédé aux passations de services à travers leurs différents départements ministériels, les ministres sous le régime du Président Macky Sall commencent à sentir l’effectivité du changement au Sénégal. En effet, ils ne sont plus autorisés à voyager avec leurs passeports diplomatiques. C’est en tout cas ce qu’a révélé la députée Adji Mbergane Kanouté, qui dit avoir failli être victime de "cette décision des nouvelles autorités". Dans un post sur Facebook, le parlementaire invite les autorités incarnées par Bassirou Diomaye Bassirou Diakhar Faye et Ousmane Sonko à "rester calmes et matures" et à se "mettre à l'œuvre".



"Mon coup de gueule de ce jour : Un ministre qui vient de procéder à la passation de service avec celui entrant ne peut pas voyager avec son passeport diplomatique. Telles sont les nouvelles consignes reçues des nouvelles autorités De notre cher Sénégal.

La raison invoquée est simplement que le passeport diplomatique est lié à la fonction.

Quelle manque d’élégance !!!", a-t-elle écrit.



Avant d'informer avoir été "victime mais heureusement que je suis une parlementaire en fonction, élue au suffrage universel direct comme son Excellence le Président Diomaye Faye".



Elle a ajouté : "Après vérification, mon passeport diplomatique m’a été remis. Les nouvelles autorités doivent savoir raison garder, rester sereines et classe, avoir de la retenue et de l’élégance dans les actes".



La député membre du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, a tenu à souligner que les anciens ministres sont des citoyens sénégalais et "n’ont pas commencé à voyager avec le régime du Président Macky Sall".



Pour elle, "le passeport diplomatique est juste un privilège pour faciliter les déplacements et non un luxe. Sa confiscation ou suspension ne saurait empêcher à un ancien ministre ou député de pouvoir voyager tranquillement avec un passeport ordinaire".



Adji Bergane Kanouté a invité les nouvelles autorités à rester "calmes et matures et mettez vous à l’œuvre, c’est ce que les Sénégalaises et Sénégalais attendent de vous".