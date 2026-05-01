Sénégal : les prix des engrais subventionnés pour la campagne 2026/2027 révélés

Le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage a publié, ce 30 avril 2026, la circulaire officielle fixant les prix de cession des engrais minéraux pour la nouvelle campagne agricole. Dans un effort de soutien à la productivité nationale, l’État sénégalais maintient des taux de subvention élevés, dépassant les 60 % pour les principaux intrants.



Dans le cadre du Programme Agricole 2026/2027, le gouvernement a défini une grille tarifaire visant à faciliter l'accès des producteurs aux intrants essentiels. Selon le document officiel, les prix par sac de 50 kg ont été fixés. Ces tarifs résultent d'un effort financier important de l'État, qui prend en charge entre 260 000 et 275 000 FCFA par tonne, alors que les prix fournisseurs réels oscillent entre 385 000 et 430 000 FCFA la tonne.



Pour garantir la transparence et l'équité de la distribution, le ministère a précisé que les «opérations de cession se dérouleront sous la supervision directe des commissions locales de contrôle». Par ailleurs, une innovation est introduite cette année : les forces de défense et de sécurité «assisteront à l'ensemble des opérations de mise en place» et de vente afin d'éviter tout détournement de ces produits subventionnés.



Cette mesure, signée par le Ministre Dr Mabouba Diagne, a été transmise aux gouverneurs de région et aux fournisseurs pour une application immédiate sur l'ensemble du territoire.