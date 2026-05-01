Kaolack et Kahone : Me Bamba Cissé, ministre de l’Intérieur, supervise une opération de sécurisation Police- Gendarmerie

Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2026, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Bamba Cissé, s’est rendu à Kaolack et à Kahone, dans le centre-ouest du Sénégal, pour «superviser une nouvelle opération de sécurisation» combinée Police- Gendarmerie.
Cette nouvelle mission intervient après que Dakar et sa banlieue, les départements de Mbour, de Thiés, et de Mbacké ont été le centre d’opération de sécurisation grande envergure.
Selon un communiqué du département de Me Bamba Cissé, «ces actons combinées police- gendarmerie sur l’ensemble du territoire national visent, entre autres, à occuper le terrain et endiguer la criminalité sous toutes ses formes, dans un contexte sous-régional qui appelle à la vigilance».
Cette nouvelle mission intervient après que Dakar et sa banlieue, les départements de Mbour, de Thiés, et de Mbacké ont été le centre d’opération de sécurisation grande envergure.
Selon un communiqué du département de Me Bamba Cissé, «ces actons combinées police- gendarmerie sur l’ensemble du territoire national visent, entre autres, à occuper le terrain et endiguer la criminalité sous toutes ses formes, dans un contexte sous-régional qui appelle à la vigilance».
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