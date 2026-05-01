Kolda : l'enseignement supérieur et le sport en randonnée pour promouvoir la paix, les valeurs citoyennes et olympiques

La Journée internationale du sport au service du développement et de la paix a été célébrée en différé ce 1er mai à Kolda, dans une ambiance conviviale et engagée. L’événement a coïncidé avec les 72 heures du centre délocalisé de l’Université Assane Seck de Ziguinchor à Kolda, donnant une dimension particulière à cette initiative axée sur la jeunesse et la citoyenneté.



Pour marquer cette double célébration, une randonnée pédestre a été organisée à travers les principales artères de la capitale du Fouladou. L’activité est une initiative de la Direction régionale de la jeunesse et des sports, en collaboration avec l’amicale du Comité Régional de Développement (CRD) de Kolda. Elle a mobilisé étudiants, autorités administratives, acteurs sportifs et populations locales autour des valeurs de paix, de solidarité et de vivre-ensemble.



Selon Bécaye Souané, Directeur régional de la jeunesse et des sports de Kolda, cette randonnée s’inscrit dans une dynamique de promotion des valeurs citoyennes et olympiques, en lien avec l’héritage des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. « Cette activité vise à inculquer à la jeunesse les valeurs de respect, d’amitié et d’excellence, piliers du mouvement olympique. Elle participe également à la préservation durable de l’héritage des JOJ Dakar 2026 », a-t-il expliqué.



Le responsable régional a également salué la synergie entre son service et le centre universitaire, soulignant l’importance de cette collaboration dans la diffusion des idéaux portés par le sport et l’éducation. « Au-delà de sa vocation de recherche, l’université fait de l’excellence son crédo. Notre jeunesse doit porter cette valeur pour réussir et contribuer efficacement au développement socio-économique du Sénégal », a-t-il ajouté.



Abondant dans le même sens, le coordonnateur du centre délocalisé de l’université à Kolda, le Professeur Boubacar Fall, est revenu sur la portée des 72 heures organisées par son institution. Selon lui, cette initiative constitue une vitrine pour faire connaître les activités académiques et scientifiques de l’établissement, tout en affirmant sa présence effective dans la région.



« Ces 72 heures nous permettent de vulgariser les missions de l’université et de montrer aux autorités que notre institut est opérationnel et engagé dans la formation des ressources humaines », a-t-il indiqué.

À travers cette célébration conjointe, les acteurs locaux entendent renforcer le rôle du sport et de l’enseignement supérieur comme leviers essentiels de développement et de cohésion sociale dans la région de Kolda.