Sénégal: les travailleurs de l’agriculture dénoncent l’attaque perpétrée contre leur collègue et interpellent les autorités

Le syndicat national des travailleurs de l'agriculture du Sénégal a réagi suite à l'attaque perpétrée contre le chef du service départemental du développement rural de Bakel (commune du Sénégal oriental) qui était en tournée au niveau de la Falémé avec une délégation de la préfecture. Mor Diouf, le secrétaire général national interpelle les autorités sur cette affaire.



« Notre camarade Mbaye Sarr Diop chef de service départemental de Bakel en mission avec l'autorité administrative à savoir le préfet de Bakel a été pris en embuscade par des populations en colère qui l'ont violemment agressé. On peut dire même qu'il a frôlé la mort. C'est pourquoi nous fustigeons véritablement ces actes barbares perpétrés contre notre collègue qui ne faisait que son travail », a déclaré Mor Diouf sur la RFM.



Il a profité de cette occasion pour interpeller les « autorités administratives notamment l'Etat à renforcer davantage la sécurité des agents qui sont très souvent malmenés dans le cadre de leur mission surtout dans les zones aurifères ».



« Nous lançons également un appel solennel aux autorités du ministère de l'Agriculture pour un accompagnement psychologique de cet agent parce que Mbaye Sarr Diop est dans une situation un peu compliquée », a dit le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'agriculture du Sénégal.



D’après lui, cela prouve la « nécessité quand même et la demande pressante que nous faisons toujours pour réclamer les indemnités de risques ». Car, dit-il, « très souvent nos agents qui sont sur le terrain sont confrontés à des risques énormes et sont victimes d'accidents. L’Etat ne prend pas de mesures pour corriger cela ».



Pour rappel, le préfet adjoint du département de Bakel, Jean Paul Sylvain Diatta, a été agressé mardi dernier alors qu’il conduisait une délégation pour rencontrer les orpailleurs à Niegniko dans la commune de Sadatou, arrondissement de Kénieba. Ces derniers lui ont jeté des pierres sur la tête.



Les orpailleurs ont kidnappé le chef du service départemental du développement rural avant de le libérer quelques heures plus tard. Les assaillants, visiblement très furieux, ont aussi saccagé quatre véhicules, appartenant aux membres de la délégation.



À noter que les 20 personnes arrêtées y compris le chef de village de Niegniko ont été placées sous mandat de dépôt et leur procès est prévu le 12 juin prochain. Les mis en cause sont poursuivis pour « participation à une manifestation interdite, attaque, voie de fait envers l'autorité ».