Série d’agressions : plus de 70 individus interpellés dont 26 femmes

La gendarmerie a interpelé 72 personnes dont 26 femmes. D’après L’AS, l’opération de sécurisation fait suite à une série d’agressions signalées entre la Cité Khandar à Ouest-Foire, l’ancienne piste de Mermoz, la Vdn et les Almadies.



Les pandores, qui ont déployé un important dispositif dans la nuit de dimanche à lundi, entre 05 et 08 heures du matin, ont aussi démantelé plusieurs abris de fortune, rapporte le journal. Celui-ci signale trois Bissau Guinéens, et un Guinéen parmi les personnes interpellées. Quatre motos ont été saisies.