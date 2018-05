Série de braquages à Banjul : plusieurs Sénégalais arrêtés par la police gambienne

La police gambienne, en collaboration avec celle sénégalaise a procédé à l'arrestation d'une vingtaine de personnes dans les localités frontalières dans les deux pays. Parmi les individus interpellés et placés en garde à vue, il y a plusieurs Sénégalais, selon le correspondant de la Rfm à Banjul.



Ces arrestations font suite à une série de braquages opérés en Gambie dont la dernière en date a impliqué trois jeunes sénégalais qui ont agressé et volé un policier gambien.



Depuis le changement de régime, les attaques à main armée se sont multipliées en Gambie? Vendredi dernier, des hommes armés ont attaqué une coopérative s'épargne et de crédit avant de s'enfuir à bord d'un véhicule Pick-up? Aussi plusieurs station d'essence et banques ont subi le même modus operandi des voleurs.



Les populations prises de paniques sont allées jusqu'à accuser les autorités policières de complicité avec les malfrats.