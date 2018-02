Shula a fait confiance à PressAfrik pour vulgariser le programme "Touche Féminines"

Shula Ndiaye est passée à la rédaction de PressAfrik jeudi pour partager avec nous son programme "Touches Féminines : féemu jiguéen ci waar wi", prévu au mois de mars 2018. La chanteuse originaire de Rufisque, propose depuis 8 ans à ses fans et aux amoureux de la musique, une scène itinérante, dans le cadre d'une tournée intitulée "Shula Acoustic Tour", un concept qui permet à l'artiste d'allier musique, actions humanitaires, sociales et échanges culturels. Ramatoulaye Ndiaye, de son vrai nom, cette belle voix qui a fini de convaincre les mélomanes en assurant les choeurs d'artistes de renom comme Youssou Ndour, Percy Sledge, compte s'appuyer sur le sérieux et la crédibilité du journal en ligne PressAfrik pour bien véhiculer son message, notamment lors de son "Gala du grand Jamm (la Grande paix), qui sera présidé par Marième Badiane, ministre conseillère spéciale du président de la République. Shula sera par ailleurs la première invitée du nouveau plateau "Face à la Rédaction" que PressAfrik va lancer à partir du mois de mars. En images, les moments forts de la visite de Shula dans nos locaux !!!