Sit-in des enseignants devant l’IA de Dakar : Le G6 maintient sa pression sur le gouvernement

Les syndicats les plus représentatifs du secteur de l'éducation regroupés au sein du G6 ont organisé ce matin un sit-in devant l’Inspection d’académie de Dakar. Cette action des enseignants entre dans leur plan d’action concocté pour pousser le gouvernement du Sénégal à respecter les engagements déjà signés.



Le G6 est composé du Syndicat national des enseignants en langue arabe du Sénégal (Snelas/Fc), Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal (Saemss), le Cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire (Cusems), l'Union démocratique des enseignants du Sénégal (Uden), le Syndicat des enseignants libres du Sénégal/Authentique (Sels/A), le Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels).



Ces syndicalistes ont également dénoncé la ponction qu’ils jugent illégale sur leurs salaires, ainsi que le retard des paiements. Et pour bien se faire entendre, ils ont prévenu qu’ils maintiendront la pression. Ils s’en veulent pour preuve le suivi du mot d’ordre par leurs collègues qui ont organisé des sit-in devant les inspections d’académie à l’intérieur du Sénégal.