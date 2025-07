Migration irrégulière : une embarcation en provenance de Gambie échoue à Guédiawaye, neuf passagers interpellés

Une embarcation partie de Gambie avec plus d’une centaine de passagers à son bord a échoué, mardi 1er juillet, au large de Dakar, près de la plage de Malibu, à Golf Sud (commune de Guédiawaye). Neuf personnes ont été arrêtées, dont sept Gambiens parmi lesquels deux jeunes filles âgées de 17 et 20 ans, un Guinéen et un Sénégalais résidant à Guédiawaye.



Interrogés par les enquêteurs, les passagers ont révélé avoir payé entre 400 000 et 600 000 F CFA à des passeurs pour entreprendre ce périlleux voyage. Ils ont expliqué avoir été recrutés par des intermédiaires dans leurs quartiers, sans être pleinement conscients des risques encourus.



Selon leurs déclarations, l’embarcation avait quitté la Gambie dans la nuit du mercredi 25 juin, vers 20 heures.



D’après les premières informations de l’enquête, le Sénégalais arrêté, un pêcheur de Guédiawaye, aurait joué un rôle dans la logistique ou le recrutement des passagers.