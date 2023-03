Sitor Ndour devant la barre: "cette fille a perdu son hymen depuis belle lurette et elle..".

Le responsable de l'Alliance pour la République (Apr) accusé de viol par sa femme de ménage de 16 ans a été présenté au juge de la chambre criminelle de Dakar, mercredi. Attrait à la barre, le sieur Ndour a catégoriquement nié les faits qui lui sont reprochés, en date du lendemain de la Tabaski 2022. Selon lui: «la fille a perdu son hymen depuis belle lurette. Alors pour justifier sa non-virginité, elle m’accuse de viol », s’est-il défendu.



Habillé en boubou traditionnel blanc, le masque détaché de son visage, l’accusé de renchérir auprès du juge : « Je pense que si cette fille me connaissait elle n'allait pas porter de telle accusation contre ma personne", s’est-il adressé à son accusatrice en le pointant du doigt. Il sera vite rappelé à l'ordre par le juge qui l'indique ceci: « vous n'avez pas à pointer du doigt à la fille, mettez-vous en face de moi pour répondre à mes interrogations ».



Sitor Ndour de se conformer à la mise en garde du juge. Et de poursuivre dans sa narration, indiquant dans quelle circonstance elle a rencontré la fille.



« J'ai connu la fille à l'agence »



« C'est vrai que j'ai trouvé la fille à l'agence. J’ai trois enfants avec qui je vis à Ouest Foire. J'ai divorcé de leur mère. Je suis avec ma deuxième à la maison avec qui j'ai des problèmes de ménage. Alors la veille de la Tabaski ma bonne titulaire est allée passer la fête chez elle. A l'agence je leur ai signifié que j'avais besoin de nounou et pas de bonne. Le second critère était que je devais trouver un nounou qui parle français comme mes trois enfants ont été éduqués ainsi par leur mère ».



Alors c'est par la suite que Sitor a été informé par le chef de l'agence avoir à sa disposition trois filles à l'agence. La structure l’aura confié la fille A.D. En tant que son patron, le sieur Ndour a demandé quel âge avait la fille et si elle était instruite ? La réponse de la fille comme le rapporte l'accusé était de 16 ans et qu'elle faisant la classe de 5e.



Poursuivant ces propos, Sitor Ndour informe qu'il s'est mis d'accord avec la fille en l'amenant à son domicile.



« Une fois chez moi, je l'ai présentée à ma deuxième épouse avec qui j'ai un problème de ménage. Celle-ci m'a répondu oui, sans commentaire. Donc si j'étais en bon en terme avec ma femme c'est elle qui allait montrer la fille le travail et aller à l'agence pour la chercher", a-t-il souligné.



Après les présentations, la fille est rentrée chez elle. Le lendemain, elle est revenue travailler. « C’est à 16h, qu’elle m'a trouvée dans le salon en me disant qu'elle veut rentrer. Alors je l'ai dit pourtant on s'était pas dit ça. J'avais besoin de quelqu'un qui passe la nuit. J'ai appelé sa mère, elle m'a rétorquée que c'est l'ambiance qu'elle trouve avec les autres bonnes qu'elle veut pas passer la nuit chez vous », a-t-il expliqué.



Le jour suivant Sitor renseigne que la fille est revenue faisant correctement son travail et a passé la nuit.



Le lundi, jour des faits présumés rapporte l'accusé : « je suis passé dans la cuisine en laissant deux mille francs sur la table de la cuisine en la disant que j'arrive. Parce que pour ne pas l'inquiéter je ne lui ai pas dit que je partais à Mbour. A 14 h je suis rentré et c'est l'une de mes filles qui m'a ouverte la porte avec ses mains, remplies de riz. Surpris, je lui ai demandé ce qui se passait. Elle sa réponse était que les enfants se chamaillaient. Alors j'ai aidé mes filles à se défaire de cette saleté ».



Après cet incident, le sieur Ndour dit être rentré dans sa chambre.

A 17 h, Sitor dit entendre des cris, « et c'est par la suite que la fille s'est empressée de venir vers lui avec ses deux mains. Elle s'est plainte de douleurs »



« j'ai massé les mains de la fille...»



Sitor Ndour qui dit souffrir d'arthrose a appliqué une pommade sur les mains de sa bonne.



« Je détenais des pommades comme Nufrigel, un anti inflammatoire, je lui ai massé les mains. Après je suis descendu, en bas pour voir comment elle allait. Je l'ai trouvé dans sa chambre assise, face à la mur. J'ai fait deux à trois pas. Je l'ai demandé comment elle allait ».



La réponse de la fille était que ça n'allait pas. « Je l'ai demandé de me rejoindre dans la grande salon qui se trouve au rez-de-chaussée. J'ai pris ces deux mains que j'ai balancées pour voir ce qui pourrait la faire mal. Si elle a été victime d'accident ou autre acte qui l'aurait fait mal. Après ça. Elle est sortie prendre sa douche et parti chez elle. Quelques temps après, on m'a appelé pour m'accuser de viol ».



« J'ai appelé Mbaye Ndiaye qui m'a conseillé de négocier »



Après l'éclatement de cette affaire, Sitor Ndour s'est confié à une autorité de la République. Il s’agissait de du ministre d’Etat Mbaye Ndiaye qui l'a conseillé de négocier avec la fille.



« Oui, effectivement j'ai appelé mon frère Mbaye Ndiaye ministre d'État qui m'a conseillé de négocier avec la famille de la fille pour que mon image ne soit pas terni avec cette affaire. Parce qu'il sait même si l'affaire n'est pas vrai la presse allait en parler », renseigne-t-il avant de disculper le chef de l'État et le ministre Mansour Faye, cité par la partie civile qui insinue que l'accusé aurait usé de ces relations pour s’en sortir.



Ces faits de viol présumé ont eu lieu juste au lendemain de la Tabaski 2022 au domicile de Sitor Ndour. Malgré les accusations portées sur sa personne, aucune trace de sperme n'a été retrouvée sur la mineure puisque celle-ci avait dit s'être lavée avant d'aller voir les blouses blanches. D'autre part, le Dr Mouhamadou Nazir Sylla, qui avait examiné la jeune fille après le viol présumé, avait dans son rapport médical conclu à « une défloration ancienne de l’hymen et une absence de lésion traumatique ». Toujours dans ses constatations, il soulignait n'avoir pas vu de « rougeur dans les parties intimes, ni constaté de traces de sang encore moins de traces de sperme. »