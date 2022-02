Sixu Tidiane du groupe Touré-Kunda : « Au nom de cette Coupe, libérez nos braves soldats !»

De Paris où il vit avec sa famille, Sixu Tidiane Touré du

célèbre et mythique groupe « Touré-Kunda » a choisi «Le Témoin » quotidien pour féliciter les Lions du football.

« Après s’être qualifiés pour la finale de la Can 2022 et remporté la Coupe, les Lions nous ont honoré à travers le monde. Un monde entier qui a ainsi vu le comportement exemplaire et héroïque de nos Lions sur le terrain, celui des supporters dans les tribunes de Yaoundé. Ici en France comme partout dans le monde, nous sommes encore tous fiers d’être au Sénégal ou le pays de Sadio Mané, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly etc. Ah, mon beau pays le Sénégal est champion d’Afrique. Un rêve d’enfance devenu réalité ! », a-t-il confié à nos confrères.



Avant d’ajouter dans les colonnes du journal Le Témoin: « Je profite de cette occasion pour féliciter les joueurs et leur coach Aliou Cissé, un cousin à moi. Justement, en ce moment de communion et de fierté nationale, je lance un appel solennel à Salif Sadio, l’un des chefs du Mfdc, pour qu’il libère sans condition nos braves soldats pris en otages. J’invite également Salif Sadio à penser aux enfants et aux familles de nos vaillants « Diambars » qui ont certainement fêté cette Coupe d’Afrique dans l’angoisse et dans la douleur ».