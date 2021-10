Soham Wardini : « Khalifa Sall doit nous entendre, Barthélémy Dias et moi »

Sa candidature pour le compte de la coalition Yewwi Askan Wi à la mairie de Dakar a été déclarée forclose par la commission d’investiture. Mais, Soham Wardini, mairesse de Dakar ne compte pas baisser les bras. Dans L’Observateur, elle raconte la scène, avant d’appeler leur leader Khalifa Sall à l’entendre avec Barthélémy Dias, également candidat à la candidature.



« Samedi vers 17 heures, un membre de la commission d’investiture départementale de Dakar de la coalition Yewwi Askan Wi m’a appelé pour me dire qu’ils n’ont pas vu mon dossier et que je devrais faire acte de candidature. Ce que j’ai fait à la minute suivante, malgré le fait que j’avais déposé mon dossier. C’était avant mon voyage à l’expo de Dubai, le 13 octobre dernier, pour assister à la journée du Sénégal. J’avais voulu prendre les devants, c’est pourquoi j’avais laissé le dossier au Sénégal pour ne pas avoir de mauvaise surprise », a expliqué la candidate sortante.



Mais malheureusement, selon elle, vers 19 heures, elle a reçu un appel l’informant que son dossier (le nouveau dossier de candidature) est arrivé tardivement et est donc forclos. «Je leur ai dit que c’était impossible et en tant que maire sortante, il était impossible que je sois forclose. Ce serait trop facile. J’ai rigolé et j’ai raccroché ».



Etonnée, Soham Wardini a contacté un leader de sa coalition Taxawu Dakar sans dire qui c’est. Ce dernier qui doit présenter sa candidature, lui a dit que ce n’était pas possible.



« La procédure est toujours en cours. Notre leader Khalifa Sall est en train de recevoir les candidatures des 19 communes. Khalifa Sall doit entendre tous les candidats de Taxawu Sénégal. Barthélémy Dias et moi, n’avons pas encore été entendus », a-t-elle soutenu.