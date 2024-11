Sortie de Moustapha Diakhaté : Pastef dénonce des "injures" contre le choix du peuple sénégalais

Pastef-Les Patriotes à travers un communiqué de presse dénonce les propos de Moustapha Diakhaté, ancien député, qu’il accuse d’avoir tenu des déclarations "injurieuses" à l’encontre du choix démocratique exprimé par le peuple sénégalais lors des élections législatives du 17 novembre.Selon Pastef, les déclarations de M. Diakhaté constituent une atteinte à la souveraineté populaire. "Les propos injurieux de Monsieur Moustapha Diakhaté sur le choix politique du peuple sénégalais entachent de déshonneur la mémoire de la Nation souveraine dans ses différentes composantes", lit-on dans le document.En réaction aux propos de M. Diakhaté, le parti appelle à une auto-saisine de la justice et insiste sur la nécessité de tirer "toutes les conséquences légales" pour garantir "l’ordre public moral, la cohésion et la stabilité nationales".La note souligne que la volonté du peuple doit être respectée et protégée. "Nul ne doit impunément insulter le peuple, a fortiori lorsqu’il exerce sa fonction légitime qui permet de faire-nation." Dans ce scrutin, le parti a obtenu une majorité qualifiée avec 130 sièges à l’Assemblée nationale.