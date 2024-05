Sortie de piste de l’avion Transair à l’AIBD : Air Sénégal apporte des éclaircissements

Air Sénégal a apporté des éclaircissements et des précisions sur les mesures prises pour assister les voyageurs impactés lors de l’accident survenu à l’aéroport International Blaise Diagne le jeudi 9 mai. Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, la compagnie aérienne affirme que « tous les passagers du vol HC301 ont été pris en charge dès le jeudi 9 mai. Une cellule psychologique et médicale a été immédiatement mise en place pour leur fournir le soutien nécessaire, et ils ont été transférés et hébergés dans des hôtels afin d'assurer leur confort et leur bien-être. »



Toujours selon le document, dans le cadre de cette assistance, « un montant de 40 000 FCFA a été remis instantanément à chaque passager, sur les 150 000 FCFA prévus par le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens ». Une mesure qui vise à couvrir leurs besoins immédiats et urgents.



De plus, « les passagers ayant été pris en charge sur le vol Dakar-Bamako du 10 mai ont reçu le reliquat de 110 000 FCFA à Bamako, directement des mains du représentant d'Air Sénégal sur place, ce samedi 11 mai 2024. Pour ceux qui ont demandé un report de leur vol ou le remboursement de leur billet, Air Sénégal assure qu'ils recevront également le reliquat de 110 000 FCFA, à leur convenance », lit-on sur le communiqué de presse.



La compagnie aérienne à souligner que tous les passagers ont été pris en charge de manière « appropriée » et qu'elle collabore pleinement avec les autorités compétentes pour résoudre cette situation. Ainsi, elle a exprimé sa reconnaissance envers le Ministère des infrastructures et des Transports terrestres et aériens pour son soutien.

Enfin, Air Sénégal a présenté ses excuses aux passagers impactés pour les désagréments subis.



Rappelons que le vol HC301 d’Air Sénégal, de Transair en partance pour Bamako a fait une sortie de piste lors du décollage de l’aéroport AIBD près vers 1h15 le jeudi 9 mai. À bord se trouvaient 85 personnes, dont 79 passagers, 2 pilotes et 4 membres du personnel navigant cabine. Cet incident a fait 10 blessés, dont 4 graves parmi les 79 passagers et le pilote.