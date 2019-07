Soutien à Adama Gaye, l'ancien parlementaire Moustapha Diakhaté s'attaque à l'Ong Reporters Sans Frontières

Voici l'intégralité de son post



Soutien à Adama GAYE : une honteuse farce de Reporters sans frontières



1. Monsieur Adama GAYE est, certes, journalistes de formation mais les propos insultants postés sur sa page Facebook ne relèvent pas d’un travail de journaliste.



2. Il n’est pas, par conséquent, poursuivi d’un délit d’opinion, d’un délit de presse encore moins d’un délit par voie de presse.



3. L’arrestation de Monsieur Adama Gaye n’est pas attentatoire à la liberté de presse encore moins une menace du droit d’informer et d’être informé, conformément à l’Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.



4. Cette arrestation ne contrevient pas non plus aux dispositions pertinentes du Titre II de la Constitution du Sénégal relatives aux droits et libertés fondamentaux des citoyens et à la Loi portant Code de la presse de la République du Sénégal.



5. En soutenant l’insulteur public Adama GAYE, RSF s’éloigne de sa profession de foi officielle : « la défense de la liberté de la presse ». Comme il 's'y est engagé depuis l'indépendance et rappelé récemment par le President de la République Macky Sall, le Sénégal a fait le choix irréversible du respect de la démocratie et de l’Etat de droit.

Vive la République !

vive le Sénégal !