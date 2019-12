Suite à ses sorties fracassantes, Cissé Lô risque le limogeage

Moustapha Cissé Lô, un des membres fondateurs de l’Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir) et qui s'est fait remarquer à l'Assemblée nationale et dans une interview à L’Obs, avec des sorties fracassantes contre notamment Macky Sall, risque d’être limogé.A en croire « La Tribune », son attitude est jugée en déphasage total avec les exigences républicaines et la retenue qu'exige le président Macky Sall à tous ses collaborateurs. Une règle de base qui s'accommode mal des actes posés par Moustapha Cissé.Le journal révèle que « Macky Sall, qui refuse désormais tout lien communicationnel avec Cissé Lô est indisposé par ses nombreux écarts qui n'épargnent aucune personnalité qu'il a crié trop c'est trop ».