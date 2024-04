Supposées des cas de fraude et d'escroquerie sur les CMU : l’OFNAC épingle le Poste de santé de Diamalaye à Yeumbeul

Chose dite, chose faite. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye avait annoncé que les rapports de la Cour des comptes, de l’Inspection générale d’État et de l’OFNAC des cinq dernières années, allaient être publié et mis à la disposition des Sénégalais. C'est maintenant chose faite. Les Sénégalais disposent, depuis ce matins de tous ces rapports dont a fait allusion le Président Bassirou Diomaye Faye.



Ainsi, dans la logique de transparence, l’Office National de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) a publié ce jeudi 18 avril des rapports datant de 2019, 2020, 2021. Dans ses pages 61et 62, du rapport de 2019, l’OFNAC est revenu sur un cas de dénonciation contre des agents du poste de santé Diamalaye à Yeumbeul. Le document renseigne que des agents qui officiaient dans le poste de santé sont accusés de vendre des médicaments aux patients éligibles à la CMU.



« Par appel téléphonique en date du 17 octobre 2017, une personne se présentant comme spécialiste de la santé, a saisi l’OFNAC pour dénoncer des faits supposés de fraude et d’escroquerie à l’encontre d’agents du poste de santé de Diamalaye dans la Commune de Yeumbeul Nord » qui ont vendu des médicaments destinés à un bébé de 07 mois.



Après des investigations, l’office révèle dans son rapport 2019 qu’il a été noté des manquements dans la tenue du registre de consultation préventive et curative qui est remplacé par des feuillets lorsqu’il est rempli. Ainsi que dans le registre de prise de service et des services offerts.

Il a également été constaté un mauvais classement des archives des fiches de consultation individuelle CMU des enfants de 0 à 05 ans.



En définitive, l’enquête diligentée sur cette affaire n’a pas pu démontrer la véracité des faits allégués par le dénonciateur relativement aux supposés cas de fraude et d’escroquerie contre les agents du poste de santé de Diamalaye », indique le rapport.