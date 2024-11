Suspension des exportations d'arachide : Amadou Ba critique la décision et appelle le gouvernement Sonko à l'action

Amadou Ba, tête de liste de la coalition “Jamm Ak Njariñ” était ce mardi à Karang dans le cadre de la campagne électorale. À l'entame de ses propos, l’ancien Premier ministre a d'abord fustigé la décision du ministre de l'Agriculture de suspendre l'exportation de l'arachide.



« On ne peut pas interdire l'exportation de l'arachide sans pour autant fixer un prix », a dit Amadou Ba.



Poursuivant son discours, le leader de « Nouvelle Responsabilité » invite les jeunes à voter pour la coalition “Jamm Ak Njariñ”. « La solution pour changer votre avenir, vous aider à réussir. Ce sont eux qui vous avaient promis de tout arranger en deux mois ont fait sept mois au pouvoir et vos souffrances n'ont fait qu'augmenter. Il (Ousmane Sonko) est passé ces sept mois à parler. Et nous savons tous que parler n'a jamais rempli un ventre, ni rempli une poche. Ils n'ont qu'à se mettre au travail et arrêter le bavardage », a lancé Amadou Ba.