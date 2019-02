Syrie: 20 jihadistes étrangers remis à l'Irak dont 13 Français

Cela fait déjà un moment que Donald Trump et les combattants kurdes font pression sur les capitales européennes afin qu'elles se décident à rapatrier leurs ressortissants capturés en Syrie.

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), qui combattent dans l'est du pays l'Etat islamique ont remis à l'Irak 20 jihadistes étrangers parmi lesquels se trouvent 13 Français et un étranger résidant en France. Ce transfert aurait eu lieu jeudi dernier.Les FDS, dominées par des combattants kurdes et soutenues par une coalition internationale anti-EI dirigée par les Etats-Unis, ont suspendu ces derniers jours la leur offensive afin d'éviter un bain de sang. Ils accusent en effet les jihadistes d'utiliser les civils comme «boucliers humains» dans une poche de moins d'un demi-kilomètre carré dans le village syrien de Baghouz, près de la frontière irakienne.Le président irakien, Barham Salih, est attendu à Paris ce lundi 25 février.