Tabaski : 20 mille têtes de moutons pour approvisionner le marché de Ziguinchor

Les autorités locales de région de Ziguinchor (sud) sont déjà dès les préparatifs de la Tabaski, Selon Mor Talla Tine, le gouverneur de ladite région, les besoins en moutons pour la prochaine fête de l’Aïd-el-Kébir sont évalués à 20.000 têtes.



Il en fait la révélation ce vendredi en marge d’un comité régional de développement (CRD) axé sur le bilan de la précédente édition de la Tabaski et sur les préparatifs du prochain Aïd-el-Kébir, en présence des acteurs impliqués dans l’approvisionnement de la région en moutons pour cette fête.



« Faisant suite aux instructions de l’autorité, nous avons tenu ce matin un comité régional de développement consacré à la préparation de la fête de Tabaski prévue prochainement, vers la fin du mois de juin 2024. Nous pensons cette année, compte tenu de l’amélioration de la situation et de l’engagement pris par les éleveurs, que ce besoin sera largement couvert au grand bonheur de la population », a dit le gouverneur de Ziguinchor.



« L’année dernière, les besoins en moutons étaient estimés à 20.000 têtes. Malheureusement, compte tenu de la situation sociopolitique, ce besoin n’a pas été couvert. C’est environ 16.680 petits ruminants que la région avait accueillis », a indiqué le chef de l’exécutif régional ». Rappelant que dans la région de Ziguinchor, il y a deux points de vente, dont celui situé au quartier Alwar et un autre dans le département de Bignona.