"Talaatay Orange" : Y'en A Marre dépose une nouvelle lettre de protestation à Orange

Une délégation du mouvement Y'en A Marre composée du coordinateur Aliou Sané, Kilifeu, et Mouhamed Diédhiou se rendra ce mardi à la direction générale de la Sonatel sur la VDN pour déposer une lettre de protestation contre la hausse des tarifs Illimix de l'opérateur Orange.



Et d'après le coordonnateur du mouvement, des délégations feront la même chose dans toutes les agences Orange de Dakar et des régions.



Pour rappel, ces activités de Y'en A Marre rentrent dans le cadre du mouvement de contestation "Talaatay Orange" (les mardis d’Orange) pour dénoncer les nouvelles offres, jugées chères, de l’opérateur de téléphonie mobile, au siège général de ladite société sis sur la VDN pour déposer leur lettre de protestation.



Mardi dernier, cela s'était terminé par des interpellations. Kilifeu, Aliou Sané et Cie avaient fait face à un aux forces de l'ordre qui leur ont empêché d’accéder à l’intérieur du siège. Finalement, sept parmi eux ont été arrêtés et détenus dans un commissariat de la capitale pendant 24 heures avant d'être libérés.