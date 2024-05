Critiques sur les nouvelles réformes : l’Amicale des Inspecteurs et Officiers des Douanes prend la défense des cadres et de l’Administration

Les répliques fusent de partout au sein de la Douane. Après la décision de l’Administration des Douanes d’apporter des réformes avec la dématérialisation intégrale et la généralisation de la Déclaration préalable d’Importation (DPI), certains ont critiqué la réforme et les cadres de l’Administration.



L’Amicale des Inspecteurs et Officiers des Douanes (AIOD) prend la défense de ces derniers. « Les individus malintentionnés et réfractaires au processus de modernisation qui diffusent sur les plateformes digitales des contrevérités ont comme seul objectif de jeter l’opprobre sur certains cadres de notre Administration », a défendu l’AIOD dans un communiqué, sans citer les « cibles ».



Condamnant avec fermeté ces « attaques récurrentes et injustifiées contre certains de ses membres », il ajoute, sans complaisance : « par ailleurs, l’AIOD précise que les réformes (dématérialisation intégrale et la généralisation de la Déclaration préalable d’Importation (DPI) sont le résultat d’un processus participatif et inclusif avec les acteurs de la vie économique nationale. Elles visent simplement à hisser les Douanes sénégalaises aux meilleurs standards internationaux ».



L’Amicale a indiqué que « la Douane est aujourd’hui dans une phase charnière de son évolution, marquée par l’opérationnalisation du Programme de Modernisation de l’Administration des Douanes (PROMAD), la montée en puissance des unités de surveillance et l’aboutissement d’un système de dédouanement entièrement dématérialisé ».