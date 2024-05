Le Sénégal dans le Top 10 des marchés émergents à croissance rapide

Le Sénégal se classe parmi les dix premiers marchés émergents affichant la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale, renseigne les données des perspectives de l’économie mondiale 2024 du Fonds monétaire international.



Cette performance témoigne du dynamisme et du potentiel économique du pays. Une croissance rapide offre des opportunités importantes pour le développement économique, la création d’emplois et l’amélioration des conditions de vie de la population.



Les grands marchés émergents devraient jouer un rôle plus important dans la croissance économique mondiale à l’avenir, sous l’effet des changements démographiques et de l’augmentation de la classe des consommateurs.



Ce graphique montre les marchés émergents dont la croissance devrait être la plus rapide jusqu’en 2029, d’après les données des Perspectives de l’économie mondiale 2024 du Fonds monétaire international.



Ce classement peut attirer l’attention des investisseurs étrangers et renforcer la confiance des acteurs économiques locaux, ce qui pourrait stimuler davantage la croissance et favoriser le développement de divers secteurs économiques, indique le service digital de la RTS. C’est également un signal positif pour le gouvernement, qui peut voir ses politiques économiques et ses réformes saluées sur la scène mondiale.



Parallèlement, de nombreux pays plus petits devraient voir leur économie croître deux fois plus vite que la moyenne mondiale au cours des cinq prochaines années, grâce notamment à la richesse de leurs ressources naturelles. Cela dit, les niveaux élevés d’endettement présentent des risques pour l’activité économique future.