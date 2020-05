Tambacounda: les conducteurs de motos-Jakarta mettent la ville sens dessus dessous pour la réclamer la reprise de leur activité de transport

Les conducteurs de moto-Jakarta de la ville de Tambacounda n’en peuvent plus de voir leur activité de transport « confinée » à l’arrêt par les autorités dans le but de lutter contre la propagation de la Covid-19. Ils ont investi les rues de la ville ce mardi et brûlé des pneus sur la Route nationale pour réclamer la reprise des transports.



En arrêt de travail depuis près de deux mois à cause de l’Etat d’urgence suivi d’une interdiction de transport interurbain, ces jeunes qui se dirigent vers la fête de Korité sans aucune autre source de revenu, exigent des autorités l’autorisation de reprendre leur activité de transport.



Il faut souligner que le Gouverneur de la région de Tambacounda avait pris des mesures draconiennes, après l’apparition du premier cas de Coronavirus dans la région. Entre autres mesures, Monsieur Baldé a formellement interdit aux tricycles et motos-Jakarta de transporter des personnes.