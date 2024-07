Tambacounda : un enfant de huit (8) ans emporté par les eaux de la vallée du Mamacounda, son corps introuvable

C’est la consternation et l’émoi au quartier Camp Navétane de Tambacounda (sud-est). Un enfant de sexe masculin, âgé de 8 ans, a disparu. Il a été emporté par les eaux de la vallée morte du Mamacounda lundi 8 juillet, aux environs de 17 heures.



L’accident s’est produit alors que l’enfant, surnommé Biaye, jouait avec un ami près du champ de son père. Les enfants ont profité d’un moment d’inattention de leur accompagnateur pour s’aventurer trop près de la vallée. En tentant de traverser, Biaye a perdu l’équilibre et est tombé dans l’eau, rapidement emporté par le courant.



Les habitants du quartier se sont immédiatement mobilisés pour entamer les premières recherches avant l’arrivée des sapeurs-pompiers. Avec l’aide de ces derniers, les recherches se sont poursuivies jusqu’à 20 heures, mais ont dû être interrompues à cause de l’obscurité. Les recherches devaient reprendre dès l’aube ce mardi.



Pour le moment, le corps du jeune garçon est toujours introuvable. La région de Tambacounda a été frappée par des pluies diluviennes ces dernières 48 heures, remplissant la vallée du Mamacounda au point de déborder et d’inonder certaines concessions environnantes.