Tanzanie : arrêt de l’accueil des réfugiés

La Tanzanie a longtemps été considérée comme un pays d'accueil pour les réfugiés et reçoit actuellement plus de 350 000 réfugiés qui ont fui le conflit au Burundi et en République démocratique du Congo.



Le président John Magufuli a déclaré que pour des raisons de sécurité et financières, il se retirerait du cadre global d'intervention des réfugiés de l'ONU.