Tas : "L'enseignement et la vie de Cheikh Ahmadou Bamba demeurent un patrimoine inestimable"

Thierno Alassane Sall, leader de la République des valeurs (Rv), a effectué le déplacement á Touba, á quelques jours du Grand Magal de Touba, prévu ce 23 août. Il a été reçu par Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalif général des mourides, puis par Serigne Amsatou Mbacke Abdoul Lahat. Au sortir de ces rencontres, Tas a déclaré : "L'enseignement et la vie de Cheikh Ahmadou Bamba demeurent un patrimoine inestimable".

« Aujourd’hui, je suis allé à Touba pour témoigner de ma présence en ce lieu sacré, à l’approche du Màggal. J'ai eu l'honneur d'être reçu par Serigne Bass Abdoul Khadre, porte-parole du Khalife Général des Mourides, qui a partagé à mon égard un témoignage émouvant, qui me touche profondément venant d’un homme pour lequel j’ai tant d’estime", a-t-soutenu.

Tas d'ajouter : "J'ai également été accueilli par Serigne Amsatou Mbacke Abdoul Lahat, à qui me lie une profonde et sincère amitié, née des vertus humaines rares qu'il possède en quantité, parmi lesquelles un sens élevé de la Vérité et un courage serein".

Pour lui, "Le Sénégal peut être fier de ses héritages spirituels. L’enseignement et la vie de Cheikh Ahmadou Bamba demeurent un patrimoine inestimable"

Thierno Alassane Sall de formuler des priéres pour un bon Maggal. "Nous prions pour que le Màggal de cette année se déroule dans les meilleures conditions possibles", a-t-il conclu.