Tchad: 60 ans d'indépendance

Le 11 août 1960, François Tombalbaye devient le premier président du Tchad indépendant. Après des décennies de colonisation le pays sort officiellement de la tutelle française. De cette première présidence à 1991, qui a marqué l'arrivée au pouvoir d'Idriss Déby Itno, en passant par les années Hissène Habré, que retenez-vous de ces soixante ans d'histoireQuels sont les évènements et les personnages qui vous ont le plus marqué? Quels progrès ont été accomplis en 60 ans et quels défis restent à relever? Nous attendons vos témoignages