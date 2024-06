Test Covid_19: l'IRESSEF est bien présent à l'Aéroport International de Blaise Diagne pour les pèlerins

Ce lundi 24 juin, des informations ont circulé affirmant que l’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formation (IRESSEF) n’était pas présent à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) pour assurer la surveillance sanitaire des pèlerins revenant de la Mecque, et qu’il aurait été écarté de la plateforme aéroportuaire malgré la mise en place d’un dispositif de surveillance. Cette information est incorrecte.



PressAfrik est en mesure de vous confirmer que l'IRESSEF est effectivement présent à l’AIBD pour tester les pèlerins en provenance de la Mecque, comme en témoignent les photos incluses dans l'article.



D'ailleurs la plateforme dirigée par le professeur Souleymane Mboup explique que, suite aux décès rapportés par les autorités saoudiennes – plus de 1000 lors des derniers jours du Hajj à la Mecque – la Direction de la Prévention (DP) du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale (MSAS) a sollicité l'IRESSEF le vendredi 21 juin 2024 pour enquêter sur les cas de syndromes respiratoires aigus chez des pèlerins sénégalais.

Surtout que "les premières hypothèses pointaient vers les températures élevées, mais des syndromes respiratoires aigus ont également été constatés chez des pèlerins à La Mecque."



L'IRESSEF rappelle qu'il collabore avec le MSAS dans le cadre d'une convention pour soutenir l'État du Sénégal en matière de formation, de prestation de services de santé, de recherche en santé, de diagnostic biomédical et, surtout, de surveillance épidémiologique et sanitaire. L’institut a démontré son expertise dans la gestion de crises sanitaires à l’aéroport, comme lors de la pandémie de Covid-19.



Alors, c'est dans ce contexte que l’IRESSEF est intervenu "rapidement pour tester les pèlerins dès l'arrivée des premiers vols dans la soirée du 21 juin 2024. Une équipe pluridisciplinaire composée d’épidémiologistes, de biologistes, de chercheurs et de techniciens préleveurs a été déployée à l'aéroport de DIASS pour contribuer gratuitement au diagnostic des pèlerins revenant de la Mecque."



Pour la surveillance des risques liés aux maladies émergentes et ré-émergentes, l'IRESSEF s’est préparé à intervenir en cas d’urgence sanitaire avec une logistique de pointe, comprenant un laboratoire mobile équipé d’une enceinte à pression négative pour protéger le manipulateur, le personnel et l’environnement. Des tests de diagnostic rapides (TDR) pour les syndromes respiratoires et des dispositifs de Point of Care (POCs) ont également été déployés pour répondre efficacement aux attentes des autorités sanitaires.