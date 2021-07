Thierno Alassane Sall met du piment dans le "ponsé" à base de Gloria de Macky

L’ancien ministre du Pétrole de Macky, Thierno Alassane Sall, s’est exprimé sur la déclaration polémique du chef de l’Etat, lors de sa tournée mardi à Thiès. En voulant peut-être annoncé l’adhésion d’une grosse pointure de l’opposition à la mouvance présidentielle, après Idrissa Seck, Macky Sall a emprunté une expression qui suscite beaucoup de commentaires.



Visiblement satisfait l’accueil qui lui a été réservé, le chef de l’Etat a lancé à l’endroit de son allié Idrissa Seck: « Maintenant, il y a du gloria [une marque de lait très prisée au Sénégal] dans le mbourok soow ». Une référence aux propos de l’ancien Premier ministre qui avait loué la qualité de son alliance avec Macky Sall en parlant du pain et du lait qui se marient bien.



Et Thierno Alassane Sall ne s’est pas gêné de mettre du piment dans ce mélange. « Le Sénégal marche-t-il sur la tête ? En butte à d'innombrables fléaux, dont les moindres ne sont pas un virus aux multiples variants et une misère qui arrache des cris de désespoir (TAMPI) aux populations partout où le chef d'État passe, des milliers de cerveaux sont furieusement occupés à déchiffrer la dernière devinette proposée par l'expert en Ludo ».



« Si le président de la République est le pain ranci invendable qui fait le poñse, si Idy est le soow de fond du seau que l'on offre à l'indigent avant qu'il ne tourne, alors qui est l'inconnu X-Gloria ? C'est à de telles équations qu'on reconnait la vision d'un homme d'État : il est clair qu'il ne cherche pas la formule pour combattre le Covid et ses ravages ni pour entrer dans l'Histoire. Qui sait, il a dû être inspiré par Sanekh et ses potes de Thiès. En catastrophe de président de la République, Macky Sall "amul moroom, benn la fi ! », affirme le leader de la République des Valeurs à travers un post sur les réseaux sociaux.