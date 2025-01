Thiès : un vigile condamné à trois mois de prison avec sursis pour violences sur sa mère

Le Tribunal d’instance de Thiès a rendu son verdict dans une affaire opposant un fils à sa mère. B. Ndiaye, vigile âgé d’à peine 30 ans, a été condamné à trois mois de prison avec sursis pour « violences et voies de fait à l’encontre de sa mère », B. Diop, âgée de 70 ans.



Les faits remontent à une journée marquée par une querelle familiale autour d’une question d’argent. Selon le récit de L’Observateur, après avoir perçu son salaire, B. Ndiaye a préféré offrir une partie de ses revenus à ses tantes plutôt qu’à sa mère, un geste que cette dernière a mal pris.



Furieuse, la septuagénaire a interdit à son fils d’entrer dans sa chambre, déclenchant une altercation verbale qui a rapidement dégénéré. Noir de colère, le mis en cause aurait tenté de frapper sa mère, mais son oncle est intervenu juste à temps pour éviter le pire.



À en croire le journal, ce n’est pas la première fois que B. Ndiaye se retrouve dans le viseur de la justice pour des faits similaires. Lors de l’audience, B. Diop a révélé que son fils avait déjà été traduit en justice pour violences après lui avoir jeté une brique, la blessant gravement.



« Il ne me respecte pas et ne me considère pas comme sa mère. Je ne veux plus le voir dans ma maison. Il me rend la vie impossible », a déclaré la vieille dame devant le tribunal, visiblement épuisée par les comportements de son unique fils.



Face aux accusations, B. Ndiaye a nié avoir levé la main sur sa mère, mais a admis une dispute liée à l’argent. Le procureur de la République a requis l’application stricte de la loi. Après avoir requalifié les faits en « violences et voies de fait », le juge a finalement condamné le mis en cause à trois mois de prison avec sursis.