Tivaouane: Aly Ngouille Ndiaye informe qu'un programme spécial sera mis sur pied pour rehausser le niveau de l'hôpital

Le ministre sénégalais de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye informe qu'un programme spécial sera mis sur pied l'année prochaine pour rehausser le niveau de l'hôpital de Tivaouane, lors de la cérémonie officielle du Gamou samedi soir.



« Un programme spécial sera mis en œuvre à partir de l’année prochaine au profit de l’hôpital de Tivaouane’’, a notamment déclaré le ministre de l’Intérieur qui réagissait ainsi à une interpellation du khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour au sujet de cet établissement sanitaire caractérisé par l’insuffisance de ses moyens au point de compter sur des bonnes volontés pour assurer son fonctionnement.



Ce programme spécial que le ministère de la Santé et de l’Action sociale mettra en place à partir de l’année prochaine contribuera à relever le niveau technique de la structure sanitaire, a assuré Aly Ngouille Ndiaye. Il était à la tête de la délégation gouvernementale venue participer à la cérémonie officielle du Gamou, commémorant la naissance du prophète et qui a été célébrée dans la nuit de samedi à dimanche.



Et s'agissant des nouvelles localités qui entourent Tivaouane le ministre de l'Intérieur indique que le gouvernement va travailler avec la mairie afin que ces zones puissent avoir accès à l'eau, à l'électricité et à l'assainissement.