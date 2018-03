Top Déclarations : Payet menace Neymar, Alessandrini allume Bielsa, Kombouaré dérape face à Hantz. Au menu du Top Déclarations cette semaine : Payet menace Neymar, Alessandrini allume Bielsa, Kombouaré dérape face à Hantz, Cazarre chambre Verratti, Hummels s'accroche avec Lewandowski et Dugarry se moque d'Evra… Découvrez les phrases choc de la semaine.

Chaque samedi, Maxifoot propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine.

1. Dimitri Payet à l'arbitre - «Dites à Neymar de se calmer, sinon on va s'occuper de lui» (Match, le 25/02/2018)

Agacé par le comportement de Neymar en Ligue 1 dimanche face au Paris Saint-Germain (0-3), le capitaine de l'Olympique de Marseille a prévenu l'arbitre de la rencontre...

2. Romain Alessandrini - «Je suis peut-être l'un des seuls, avec deux-trois autres, à avoir égratigné le grand Bielsa. Parce que les autres ont peur, tout simplement. Bielsa, c'était et c'est encore un sujet sensible en France. Il dégage quelque chose. C'est un Monsieur quand même. Vraiment. On le respecte pour ça. Mais pourquoi cacher qu'il n'a jamais rien gagné, qu'il a lâché toutes les équipes qu'il a eues ? On dit juste que c'est un très grand entraîneur parce que Guardiola a dit qu'il s'était inspiré de lui ? Faut arrêter» (So Foot, le 27/02/2018)

Comme toujours, l'ancien joueur de l'ancien Marseillais n'a pas hésité à allumer Marcelo Bielsa !

3. Antoine Kombouaré à Frédéric Hantz - «Tu fais le malin sur ton banc espère de connard» (Match, le 24/02/2018)

Furieux après une remarque de l'entraîneur de Metz, qui lui demandait de rester dans sa zone, le coach de Guingamp a voulu en découdre après la partie. Quelques jours plus tard, l'ancien Parisien a présenté ses excuses pour ce coup de sang.

4. Julien Cazarre à Marco Verratti - «J'ai regardé tes stats, tu as des stats d'un joueur de Metz, ce n'est pas possible ! Tu es à 1,3 but par an ! Il y a 150 buts du Paris Saint-Germain par an, il y en a un de Verratti» (Canal +, le 25/02/2018)

Lors d'un entretien décalé, le milieu du Paris Saint-Germain a été chambré par l'humoriste de Canal + pour ses faibles statistiques.

5. Mats Hummels à Robert Lewandowski - «Va te faire foutre» (Bild, le 28/02/2018)

Après un simple ballon perdu à l'entraînement, les choses ont dégénéré entre les deux cadres du Bayern Munich. Une altercation qui pourrait laisser des traces avec un Polonais qui aimerait partir l'été prochain...

6. Jordan Amavi à propos de Neymar - «Nous, on joue normalement mais il cherche la faute. Moi, c'est ce que je vois sur le terrain, il attend qu'on le presse et il lâche la balle au dernier moment. Donc, il s'attend à quoi ? Je pense qu'il le cherche un petit peu. Tout le monde sait qu'il a du talent, mais c'est un peu facile de se jeter» (Zone mixte, le 25/02/2018)

Les Marseillais n'ont pas du tout aimé le comportement de la star du Paris Saint-Germain à l'occasion du premier Clasico.

7. Mauricio Pochettino - «On doit mieux s'entraîner dans la semaine, on va s'entraîner à faire des touches tous les jours, a plaisanté le coach des Spurs. Je vous le promets et je le promets aux supporters. C'est certain, ils sont très déçus. D'abord, Serge Aurier était abattu. Donc il a voulu jouer plus vite la suivante. Il a fait une erreur. Il y avait peut-être un peu de pression sur l'arbitre également... Je lui ai dit : 'Fais attention, tu vas finir par me faire virer'. Cela donne l'impression aux gens qu'on est tous mauvais ! (rires)» (Conférence, le 25/02/2018)

Avec trois touches ratées dans le même match, le latéral droit de Tottenham Serge Aurier est entré dans l'histoire de la Premier League. Plutôt que de l'allumer, le coach des Spurs a joué la carte de l'humour avec l'ancien Parisien.

8. Benoît Assou-Ekotto à Kylian Mbappé - «Un lion qui copie un lion devient un singe» (Twitter, le 26/02/2018)

Après la première brouille entre les deux hommes, le défenseur de Metz s'est moqué de la réponse de l'attaquant du Paris Saint-Germain en citant du Victor Hugo. Ambiance...

9. Carlos Queiroz - «J'ai toujours dit que Messi était un joueur extraordinaire. Il n'est juste pas humain ! La FIFA devrait d'ailleurs prendre des dispositions pour ne pas l'autoriser à jouer tant qu'il ne sera pas humain» (Sport, le 28/02/2018)

Malheureusement pour ses adversaires, l'attaquant du FC Barcelone risque de jouer longtemps à un très haut niveau malgré son statut d'extraterrestre.

10. Christophe Dugarry sur Patrice Evra - «Je l'ai trouvé bien dans ce match non ? 19 ballons perdus, en retard sur toutes les actions, je l'ai trouvé régulier» (SFR Sport, le 27/02/2018)

Après un premier match totalement raté avec West Ham, le latéral gauche a été découpé par le champion du monde 1998.

