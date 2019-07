Touba: le Khalife général recommande une journée de lecture collective du Coran samedi

Le khalife général des Mourides, une des plus grandes confréries religieuses au Sénégal, Serigne Mountakha Mbacké par son bras droit Serigne Moussa Nawel a recommandé une journée de lecture collective du Saint Coran le samedi 20 juillet.



Cette recommandation concerne les mosquées, les écoles coraniques et tous les autres lieux. Dans sa déclaration, Serigne Moussa a rappelé les objectifs fixés par le Khalife et qui tournent autour de l’action de grâce à rendre à DIEU pour le bon déroulement de l’hivernage, ainsi que la formulation de prières pour son achèvement dans de meilleures conditions.



Il a également demandé à tous les disciples de retourner à DIEU, de se repentir sincèrement, et de prier DIEU pour qu’IL nous donne une paix durable au Sénégal, dans la Ummah Islamique et partout dans le monde.