Touba : le Président Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances au khalife général des mourides

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est rendu ce samedi 6 juin 2026 dans la ville sainte de Touba pour présenter ses condoléances au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, ainsi qu'à la famille de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, récemment décédé.



Prenant la parole devant le khalife général, Bassirou Diomaye Diakhar Faye lui a exprimé sa gratitude pour son accueil. Tout en rappelant que cette visite s’inscrivait dans le cadre de la présentation de condoléances à la suite du rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, le président de la République a indiqué qu’il nourrissait depuis longtemps le souhait d’effectuer une visite de courtoisie auprès du guide religieux.



Le chef de l’État a souligné que la disparition de Serigne Cheikh Saliou Mbacké constitue une perte pour l’ensemble de l’Oummah islamique et pour la communauté mouride en particulier. Il a décrit le défunt khalife de Serigne Saliou Mbacké comme un fervent défenseur de la cause islamique. « Durant toute sa vie, il a œuvré pour l’islam. Nous prions pour que Dieu l’accueille dans Son Paradis céleste et assiste sa famille », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par Le Soleil.



Au nom du khalife général des mourides, son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, s’est réjoui du déplacement du président de la République à Touba. Rappelant que la communauté mouride est en deuil, il a souligné que telle est la loi divine, tout en insistant sur la place importante qu’occupait Serigne Cheikh Saliou Mbacké au sein de la Mouridiyya.



Saisissant cette occasion, le khalife général des mourides a prodigué plusieurs conseils au président de la République. Il lui a rappelé qu’il est le président de tous les Sénégalais et l’a invité à être au service de l’ensemble de la nation, sans distinction. Il a également formulé des prières pour le chef de l’État, pour la paix au Sénégal ainsi que pour la réussite de sa mission à la tête du pays, tout en lui réaffirmant sa confiance et l’espoir qu’il place en lui.



Après cette étape, la délégation présidentielle s’est rendue auprès de la famille de Serigne Saliou Mbacké. Au domicile du cinquième khalife général des mourides, situé à proximité de la Grande Mosquée de Touba, le chef de l’État a présenté ses condoléances à Serigne Bassirou Mbacké, actuel khalife de Serigne Saliou Mbacké, ainsi qu’à l’ensemble de la famille éplorée.