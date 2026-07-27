RDC: l'ONG Human Rights Watch accuse l'entreprise Perenco de pollution au Kongo-Central

Human Rights Watch alerte sur un risque de pollution au Kongo-Central, province de l'ouest de la République démocratique du Congo (RDC). L'ONG de défense des droits humains s'inquiète des activités de Perenco dans cette région. La multinationale franco-britannique est actuellement la seule productrice de pétrole en RDC. HRW l'accuse d'activités illégales pouvant mettre en danger la santé des populations.



Human Rights Watch explique qu'en janvier 2026, une équipe de chercheurs a mené des entretiens avec 45 personnes. L'ONG a aussi analysé des images satellites ou encore des vidéos provenant de sources locales en RDC. De ces observations et de ce rapport, il ressort des accusations contre Perenco : torchage de gaz, incinération de déchets près des villages... Il est aussi question de « déversement de pétrole provenant des puits ainsi que des pipelines sur les sols et les rivières », toujours selon les informations de Human Rights Watch.



Ainsi, d'après l'ONG, la santé des habitants de la province du Kongo-Central est menacée. Elle publie notamment le témoignage d'un responsable d'un hôpital local : selon lui, les villages disposant d'infrastructures pétrolières connaissent « des taux plus élevés de maladies respiratoires que les zones dépourvues de production pétrolière ».



L'ONG rapporte aussi qu'en décembre 2024, le gouvernement congolais a commandé un audit environnemental des activités de la compagnie après des signalements. Mais aucune information n'a filtré sur le calendrier. Human Rights Watch demande « une publication immédiate des conclusions provisoires de cet audit ».