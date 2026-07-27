Qui est Olara Otunnu, septième candidat au poste de Secrétariat général de l’ONU ?

Agé de 75 ans, Olara Otunnu est un diplomate, juriste et homme politique ougandais. Depuis le 25 juillet 2026, il a officiellement été désigné par son pays comme le septième candidat à la succession d’António Guterres au poste de secrétaire général des Nations unies.



Que faut-il savoir d’Olara Otunnu ?



Olara Otunnu possède plus de quatre décennies d'expériences dans la diplomatie internationale et connaît très bien les rouages de l'ONU.



Par le passé, de 1980 à 1985, Olara Otunnu a été représentant permanent de l'Ouganda auprès des Nations unies à New York. Pendant cette période, il a présidé, entre autres, le Conseil de sécurité en 1981 et a assuré la présidence de la Commission des droits de l'homme de 1982 à 1984. Par ailleurs, sous le mandat du Ghanéen Kofi Annan (1997-2006), la carrière d'Olara Otunnu a culminé avec le poste de secrétaire général adjoint de l’ONU et de représentant spécial pour les enfants et les conflits armés.



L’Ouganda présente le potentiel successeur d’Antonio Guterres comme «un éminent homme d'État et haut fonctionnaire international». Même si les chances d’Olara Otunnu sont minimes, il devient le deuxième candidat d’origine africaine, aux côtés de l’ex-président sénégalais, Macky Sall.



Quant au prochain Secrétaire général de l’ONU, son nom sera connu au plus tard le 31 décembre 2026.