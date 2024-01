Tournée africaine pour les 100.000 logements : Abdoulaye Sow en Gambie et au Mali

Abdoulaye Saydou Sow poursuit sa tournée de sensibilisation au niveau des sénégalais de l'extérieur concernant le projet des 100.000 logements. Ainsi, après l’Afrique centrale. Il se rend cette fois en Mauritanie, Gambie et Mali pour rencontrer les sénégalais afin de leur expliquer le projet des 100.000 logements et les convaincre d’y adhérer.



Comme partout où il passe, un bureau du logement sera aussi créé à l’ambassade du Sénégal au Mali mais aussi en Gambie. « Afin d’assurer une meilleure accessibilité des sénégalais au projet 100.000 logements, renseigne Les Echos.



Abdoulaye Saydou Sow rassure encore une fois la communauté que leurs dossiers seront bien traités. Il invite par ailleurs ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la plateforme, d’aller le faire au plus vite afin qu’ils puissent eux aussi avoir les mêmes avantages que leurs compatriotes sénégalais.



Le ministre de l’urbanisme du logement et de l’hygiène publique a également déclaré à ceux qui ont des difficultés à payer la somme mensuelle établie par le programme 100.000 logements, que des solutions seront trouvées pour les assister », informe son staff de communication.