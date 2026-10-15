Tournoi UFOA-A U20 : la Guinée domine le Mali en ouverture

Opposée au Mali, pays hôte, lors du match d’ouverture du tournoi UFOA-A U20, la Guinée s’est imposée sur la plus petite des marges (1-0), ce jeudi 15 octobre. Une victoire précieuse qui permet aux “Aiglonnets” de lancer idéalement leur campagne.



Les Guinéens repartent avec les trois points de la victoire. Dans l’autre rencontre du groupe A, le Liberia affronte la Gambie ce jeudi à 19h.



Le groupe B, celui du Sénégal, entrera en lice ce vendredi 16 octobre avec un duel entre les “Lionceaux” et la Mauritanie à 16h00 GMT. L’autre match opposera la Sierra Leone à la Guinée-Bissau à 19h00 GMT.