Transport : les travailleurs de Dakar Dem Dikk dénoncent une tentative de déstabilisation

Les travailleurs de Dakar Dem Dikk ont ​​exprimé leur désapprobation face à ce qu'ils considèrent comme « une tentative malveillante » pour perturber la paix sociale au sein de l'entreprise. Réunis autour de leur délégué du personnel, Boubacar Fall, ils ont dénoncé un groupe agissant en leur nom, mais dont l'absence lors des périodes tumultueuses de recrutement et de mauvaise gestion antérieure ne passe pas inaperçue.



Le collectif de travailleurs, ayant fait face à la presse, a souligné l'importance de se concentrer sur les défis actuels et urgents pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, sous la direction de leur Directeur général actuel, Ousmane Sylla. Selon L’Observateur qui donne l’information, ils considèrent les actions de ce groupe comme une tentative malhonnête visant à perturber la paix sociale et à miner les progrès réalisés sous la direction de Sylla.