Travailleurs licenciés de l'hôtel King Fahd Palace : Guy Marius Sagna accuse Racine Sy de favoritisme et de mauvaise gestion

Le député Guy Marius Sagna n'a pas mâché ses mots envers Racine Sy, le directeur général de l’hôtel King Fahd Palace. Il l’a vivement critiqué, lors de la conférence de presse du collectif des 76 travailleurs licenciés. Il qualifie Racine Sy de "président destructeur général". Il l'accuse d'avoir accordé des "gratuités à hauteur de 1 milliard de francs CFA" aux membres du gouvernement de l'ancien président Macky Sall.



« C’est le député Guy Marius Sagna qui est ici avec vous pour exprimer toute sa solidarité aux travailleurs de King Fahd Palace, mais également dire aux peuple Sénégalais qui depuis quelques heures, suivent la polémique autour de l’hôtel King Fahd Palace. Il y a des choses extrêmement plus graves, plus dangereuses. Des tragédies et des drames qui ont eu lieu à l’hôtel depuis plus de 4 ans. Cet hôtel appartient à l'état du Sénégal. Cet hôtel appartient au peuple du Sénégal. Cet hôtel a été confié à Racine Sy PDG qui s’est révélé être un président destructeur général de l'hôtel King Fahd Palace », a chargé le député.



Qui ajoute : un président destructeur général de vie de dizaine et de dizaine de travailleurs de pères mère et soutien de famille ».



Le coordinateur de FRAPP France Degage a aussi déclaré que Racine Sy soutenait l'action de l’ancien président Macky Sall, offrant des « gratuités à hauteur de plus d'un milliard de francs CFA à des cadres de l'Alliance pour la République (APR) et de Benno Bokk Yakaar (BBY) ».



« Racine Sy a recruté plus de 30 de ces militants et de ses parents »



« Des gratuités ont été offertes à des membres du gouvernement, à des députés de Macky Sall, offerte à des présidents de groupe parlementaire. Donc je ne suis pas étonné que parmi la vingtaine de propositions de résolution, de commission parlementaire que l'Assemblée nationale est mise son coude sur ma proposition d'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Voilà la situation », a-t-il révélé.



À en croire Guy Marius, une assemblée qui ne répond pas aux exigences de son peuple doit être dissoute.

« Racine Sy a offert les gratuités à hauteur de 1 milliard de francs CFA. C’est aussi de réparer les injustices et parmi cette injustice, il y a celle dont sont victime 76 pères, mères et soutien de famille qui ont été arbitrairement licencié pour motif économique », dit-il.



Le parlementaire, qui parle de ‘’motif fallacieux’’, soutient qu’en réalité, « c'est un motif politique ». À en croire le parlementaire, « Racine Sy a recruté plus de 30 de ces militants et de ses parents, pour motif politicien, pour motif de clientélisme ».



Le collectif des 76 travailleurs de l’hôtel King Fahd Palace, licenciés pour « motifs économiques » durant la pandémie de la Covid-19, a interpellé les nouvelles autorités pour exiger leur réintégration.