Trésor public : El hadji Dioumorou Dia réélu à la tête du SUTT

Le Syndicat unique des travailleurs du Trésor (SUTT) a tenu sa sixième assemblée générale ordinaire (AGO) samedi 29 novembre. Un événement qui a également été l'occasion d'organiser un conclave de l'Union des Syndicats des Travailleurs des Trésors publics de l'UEMOA (USTIP/UEMOA).



Au terme de l'AGO, qui comprenait la présentation du bilan de l'équipe sortante et l'élection d'un nouveau bureau, El hadji Dioumorou Dia a été réélu pour un mandat de trois ans à la tête du syndicat. Le vote selon « Les Echos », a été particulièrement serré, M. Dia a obtenu 256 voix, devançant de justesse son challenger, Isaac Mingou, qui a recueilli 250 voix.



La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général de la comptabilité publique et du trésor, Amadou Tidiane Gaye, qui était représenté par Amadou Oury, coordonnateur de la comptabilité publique et du trésor.



Cette AGO s'est tenue parallèlement au conclave ordinaire de l'USTIP/UEMOA, soulignant l'importance des enjeux régionaux pour les syndicats des trésors publics au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.