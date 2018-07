Triathlon en France : Ndoye Diop, Anta Ndiaye et Mamadou Sy avec les honneurs

Du 1er au 18 juillet passéS, la crème du triathlon sénégalais a pris part à deux camps d’entrainement en France, suivis dans la foulée de deux compétitions. Cela en prélude des futures échéances continentales et mondiales, relate le journal Record.



Ce séjour en France a été très bénéfique pour l’équipe du Sénégal de triathlon. Il a permis à trois triathlètes sénégalais dont Mamadou Ndoye Diop, Anta Ndiaye et Mamadou Sy, de se frotter à des athlètes plus chevronnés et de découvrir ainsi le haut niveau international. Coachés par Aminata Diouf et conduite par le président du CNP de triathlon Boubacar Gaye.



Wiwsports