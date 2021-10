UCAD : le collectif des amicales des étudiants invite la communauté estudiantine à se faire vacciner

Le collectif des amicales des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), informe la communauté estudiantine sur les nouvelles mesures prises par rapport à la réouverture du campus sociales, sur la date, les dispositions sécuritaires, la numérisation de processus de codification, et la campagne de vaccination. Selon le collectif des amical, cette réforme permet de renforcer la sécurité à l'université, encourager une pacification de l'espace université, mais aussi et surtout assainir l'université. Précisant que la compagne de vaccination n'a jamais été obligatoire à l'université de Dakar, le collectif invite au respect des nouvelles mesures et à aller se faire vacciner pour protéger l’université.



« Nous avons convoqué cette conférence de presse aujourd'hui 15 octobre 2021 pour informer à la communauté estudiantine sur les nouvelles mesures prises par rapport à la réouverture de l'université notamment la date, les dispositions sécuritaires, la numérisation de processus de codification et la campagne de vaccination. L'université qui avait vu ses portes fermées depuis le 31 juillet 2021, va rouvrir le lundi 18 octobre à 08h pour les enseignements et le dimanche à partir de 17h pour les campus sociaux », a déclaré Issa Ba, Président de l’Amical des étudiants de la Faculté des Sciences Economiques et Sociales.



Selon lui, l'Université Cheikh Anta Diop à l'image des autres universités sénégalaises, traverse depuis plusieurs années une insécurité à la limite inqualifiable. Conscients de l'importance de la sécurité dans l'espace universitaire, les autorités académiques et le collectif des amicales, ont entamés des reformes sécuritaires qui visent à contrôler minutieusement les accès de l'université.



« L'objectif de cette réforme, c'est d'abord de renforcer la sécurité à l'université, encourager une pacification de l'espace université, mais aussi et surtout assainir l'université. C'est ainsi que nous invitons nos camarades étudiants à se faire enrôle pour une collaboration durable à la rentrée il sera demande devant chaque post la carte étudiant, et pour l'enrôlement, et pour le contrôle faute de quoi l'accès sera impossible », a précisé M. Ba.



S'agissant de la plateforme numérique de codification, Issa Ba soutient qu’elle est une nouveauté dans l'espace universitaire voir même au niveau national. Poursuivant sa déclaration, il ajoute : « Elle consiste à renforcer non seulement la transparence dans la gestion des chambres, mais aussi favorise l'excellence comme jamais observe dans ce champ ».



Pour terminer, l’étudiant de la Faculté des Sciences Economiques et Sociales tient à préciser que la compagne de vaccination n'a jamais été obligatoire à l'université de Dakar. Toutefois, la vaccination est un acte de citoyenneté, et se poursuit au niveau de l'université. « Nous invitons nos camarades à aller se faire vacciner pour nous protéger et protéger notre université », a-t-il conclu.