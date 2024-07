UGB : les étudiants de la 7e promotion de médecine ont reçu leur parchemin

L’Université Gaston Berger (UGB) a abrité, samedi, une cérémonie de remise de diplômes à la 7e promotion de médecine de l’Unité de formation et de recherche des Sciences de la santé (UFR 2S) rapporte l’Agence de presse sénégalaise.



Le recteur de l’UGB d’inviter les récipiendaires à développer ”les qualités humaines” qui font d’eux de ”futurs médecins”.

Pour le professeur Magatte Ndiaye ”La médecine est bien plus qu’une profession, c’est une vocation. Vous êtes sur le point d’entrer dans une profession noble et exigeante”.



Il a également invité ces nouveaux diplômés à faire preuve de compassion avec leurs patients et d’être des ”ambassadeurs de l’excellence”.



Le professeur Khadim Niang par ailleurs spécialiste de la santé publique, parrain de cette cérémonie, est revenu sur les exigences de ce métier.



”Le métier de médecin est un métier passionnant, exigeant et gratifiant. C’est un métier qui, inéluctablement vous enrichit humainement”, fait-il savoir.



Cette cérémonie de remise de diplôme s’est déroulée en présence des directeurs d’UFR, des chefs de service administratif (CSA), entre autres personnalités.